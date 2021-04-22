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Более 200 москвичей обратились в медицинские организации из-за укусов клещей
Фото: pixabay.com/ru

Более 200 москвичей обратились в медицинские организации из-за укусов клещей

Кирилл Николаев

Здоровье

За неделю 216 человек обратились в столичные медицинские организации в связи с укусами клещей. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что случаи укусов в основном произошли при выезде горожан на территории Московской и Тверской областей. Случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, зафиксировано не было. Число обращений пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.

С 1 января в Москве против клещевого вирусного энцефалита привит 12 941 человек, из них— 4845 детей. Это более чем в 1,7 раза превышает показатель годичной давности.

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