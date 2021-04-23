«Женственная, серьезная»: Интернет-пользователи похвалили подросшую дочь Волочковой

Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала новые фотографии с дочерью Ариадной, с которой вместе выступает в спектакле «Балерина в зазеркалье цирка».

Снимки, сделанные за кулисами представления, появились в Instagram Волочковой. На одном из фото балерина позирует с Ариадной, на другом — с дочерью и еще одной участницей спектакля, маленькой Машей.

Вопреки обыкновению, Волочкова оставила открытой возможность комментирования публикации с одним из снимков. Это удивило подписчиков балерины, в комментариях посыпались вопросы, «что это за игра — открывать и закрывать комментарии».

Часть поклонников балерины воспользовались возможностью выразить свое мнение о спектакле и его участницах. Пользователь sasha_kizik отметила, что Ариадна — «умница, книголюб, киноман, женственная, серьезная». Evgeniiaoleinik написала, что Ариадна с каждым годом становится все краше, да и сама Анастасия изменилась в лучшую сторону.

Однако не обошлось и без критики. Некоторые подписчики выразили недовольство тем, что «Волочкова ничего толком не делает в спектакле, а имя свое расписала», а также отсутствием на афишах шоу фотографии девочки, которая выполняет самые сложные номера.

Ранее Волочкова рассказала, что оказалась в больнице из-за плохого самочувствия, которое было вызвано физическими нагрузками и голодом.

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