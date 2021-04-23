Россиян освободили от обязательного карантина по прибытии в Абу-Даби

Фото: flickr.com / U.S. Embassy Jerusalem

Граждане России, прибывающие в столицу ОАЭ Абу-Даби, освобождаются от прохождения обязательного десятидневного карантина по коронавирусной инфекции.

Отмена обязательного карантина вступает в силу с воскресенья, 25 апреля. С этого дня для поездки в Абу-Даби россиянам потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, выданная не раньше чем за 96 часов. Повторный тест будет делаться после прилета.

Кроме России в список стран, граждане которых освобождаются от карантина по прибытии в Абу-Даби, включены Таджикистан, Узбекистан, Австралия, Великобритания, Израиль, Китай, Португалия, Швейцария, Япония — всего свыше 20 государств.

Полный перечень опубликован на сайте Департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что власти Италии снимут ограничения на въезд туристов летом.

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