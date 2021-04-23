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Центробанк отозвал лицензию у «Проинвестбанка»
Фото: moscow-live.ru

Центробанк отозвал лицензию у «Проинвестбанка»

Виктория Родимкина

Экономика

Банк России отозвал лицензию у пермского Профессионального инвестиционного банка. Об этом сообщается на сайте Центробанка в пятницу, 23 апреля.

Отмечается, что такое решение было принято из-за того, что «Проинвестбанк» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Кроме того, банк завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей, а также для сокрытия реального финансового положения банка.

В сообщении говорится, что организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Центробанка. В связи с этим в течение года к банку применяли разного рода меры, в частности вводились ограничения на привлечение средств клиентов.

Так, в «Проинвестбанк» несколько раз направлялись требования об адекватной оценке приминаемых рисков и отражении реального финансового положения организации.

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