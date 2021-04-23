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Московские экспортеры смогут подавать заявки на городские субсидии онлайн
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Московские экспортеры смогут подавать заявки на городские субсидии онлайн

Кирилл Николаев

Город

На официальном сайте мэра Москвы для столичных компаний-экспортеров появилась возможность подавать заявки на получение гранта и субсидий в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, сделать это можно в разделе «Организация бизнеса» каталога услуг для бизнеса. Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю нужно будет авторизоваться на портале с помощью электронной подписи. Сведения об организации внесутся автоматически. При заполнении заявки представителю компании необходимо выбрать, на какой вид поддержки экспортеров он претендует. Затем нужно заполнить оставшиеся поля и отправить заявку.

Сергунина отметила, что данное решение принято для удобства предпринимателей. Например, онлайн-заявки от экспортеров уже принимаются на платформе Московского инновационного кластера.

— Теперь такая возможность появилась и на столичном портале mos.ru. Здесь тоже можно дистанционно отправить пакет документов и при необходимости дополнить либо скорректировать его, — отметила Сергунина.

Субсидии позволяют предпринимателям возместить до 12,5 миллиона рублей затрат, связанных с перевозкой и реализацией товаров на иностранных рынках.

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Наталья СергунинаэкспортерыМосква
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