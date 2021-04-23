В Госинспекции по недвижимости рассказали, как не допустить самострой

Фото: Сергей Ведяшкин, АГН Москва

Сложный градостроительный ландшафт столицы требует регулярной инвентаризации ее территории, а также контроля за соблюдением законности использования городских земель, зданий и сооружений. Эту задачу выполняют специалисты Госинспекции по недвижимости, которые следят за тем, чтобы объекты в Москве не возводились самовольно.

Темные пятна на карте города

В Москве все еще остается значительное число зданий и сооружений, построенных без необходимых разрешений. Причем нарушители, допустившие самострой, не всегда делают это умышленно. Есть среди них и те, кто не оформил всю необходимую документацию по незнанию или в силу беспечности.

Однако большинство самовольных строений — это объекты, приносящие недобросовестным владельцам коммерческий доход: складские помещения, здания магазинов, автомастерских.

За тем, чтобы все построенные объекты были оформлены должным образом, следит Госинспекция по недвижимости. В полномочия контрольного ведомства входит профилактика, выявление и демонтаж объектов самовольного строительства.

— Только за прошлый год на территории столицы было выявлено и демонтировано более двух тысяч объектов самовольного строительства, в результате чего от самостроя была освобождена площадь порядка миллиона квадратных метров, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Какие постройки считаются самовольными?

Понятие «Самовольное строительство» определено в Гражданском кодексе РФ. Самостроем считается незаконно возведенная постройка — здание, сооружение или другое строение, подпадающее под один из следующих критериев: объект возведен на участке, не предназначенном для строительства такого объекта; объект возведен без оформления необходимых разрешительных документов; объект возведен с нарушением строительных норм и правил.

Кроме того, к самовольному строительству относится и реконструкция, выполненная с одним из указанных нарушений. Например, самостроем может быть признана отдельная пристройка к зданию, если ее возведение не было согласовано по закону.

К чему ведет самострой

За нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка, связанных со строительством, реконструкцией на нем зданий и сооружений, владельцу самовольной постройки грозят штрафные санкции. Это административный штраф, величина которого исчисляется исходя из кадастровой стоимости постройки и зависит от правового статуса нарушителя. Так, для граждан — от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, для должностных лиц — от 1 до 1,5процента кадастровой стоимости земельного участка. А для юридических лиц — от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка.

Допустившие самострой также обязаны устранить нарушение и демонтировать самовольную постройку либо привести объект недвижимости в первоначальное состояние.

В противном случае незаконное строение будет демонтировано принудительно: в Москве сносом объектов самовольного строительства занимаются органы местного самоуправления и подведомственная Госинспекции по недвижимости организация ГБУ «МКМЦН».

Оформляем по закону

Ключ к отсутствию самостроя — это законно и вовремя оформленные документы при возведении объекта недвижимости.

Прежде всего нужно убедиться, что строительство не запланировано на территориях общего пользования, на инженерных коммуникациях и в зонах с особым режимом их использования. В указанных местах строительство запрещено законом.

Стоит также обратить внимание на то, что вид разрешенного использования земельного участка должен соответствовать назначению объекта, который планируется построить. К примеру, нельзя строить предприятие общественного питания, например кафе или ресторан, на территории, предназначенной под торговые цели. Это будет считаться нецелевым использованием земельного участка, что является нарушением.

Если будущий объект не планируется строить на территории общего пользования, а его назначение соответствует виду разрешенного использования, то можно переходить к первому шагу — оформлению правоустанавливающего документа на землю. К числу таких документов относятся договор аренды, предусматривающий возможность строительства или реконструкции, право собственности.

Следующий шаг — разработка проекта и получение разрешительных документов. Только после этого можно приступать к строительству нового объекта или реконструкции имеющегося. После завершения строительства останется поставить финальную точку: получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Сделаем город чище

Госинспекция по недвижимости ежедневно решает задачу по освобождению столицы от самостроя, а также заброшенных построек и сконцентрированных вокруг них захламлений. Для более эффективного выявления самостроев ведомство использует самые современные технологии: нарушения отслеживают с помощью квадрокоптеров, камер городского видеонаблюдения, автоматизированных алгоритмов и даже искусственного интеллекта. Такие технологии упрощают и дополняют работу инспекторов, проверяющих подведомственные им округа столицы.

Помочь сделать столицу чище могут и сами жители. В наших силах — изначально не допускать подобных нарушений или своевременно сигнализировать о них.

Сообщать о фактах самовольного строительства можно на электронный адрес Госинспекции по недвижимости gin@mos.ru и по телефону горячей линии ведомства.

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