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В южнокорейской компании рассказали о перспективах одобрения «Спутника V»
Фото: АГН Москва

В южнокорейской компании рассказали о перспективах одобрения «Спутника V»

Виктория Родимкина

Здоровье

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания GL Rapha (Hankook Korus), которая занимается производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Южной Корее, готовят документы для запуска одобрения препарата в республике. Об этом сообщила южнокорейская компания в пятницу, 23 апреля.

Уточняется, что пробные партии вакцины уже были созданы и отправлены в Россию для подтверждения качества препарата и других параметров, включая те, что могут проявиться при транспортировке.

— Мы запросили у РФПИ документы, необходимые для одобрения использования вакцины «Спутник V» правительством Южной Кореи. РФПИ ведет приготовление для их отправки, — говорится в сообщении компании.

В Южной Корее планируют произвести 500 миллионов доз вакцины «Спутник V», сама компания также заключила с РФПИ отдельное соглашение на производство еще 150 миллионов доз вакцины, сообщает РИА Новости.

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вакцинаЮжная Кореякоронавирус
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