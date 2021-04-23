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Более 35 миллионов яиц произвели в Подмосковье с января по март 2021 года
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Более 35 миллионов яиц произвели в Подмосковье с января по март 2021 года

Елена Фролова

Общество

Валовое производство куриных яиц на территории Подмосковья составило более 35 миллионов штук за первый квартал 2021 года. Такую информацию предоставили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

— С января по март включительно на региональных сельхозпредприятиях было произведено более 35 миллионов куриных пищевых яиц, — сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, валовое производство яиц за 2020 год составило около 140 миллионов штук. Он также рассказал, что спрос на данную продукцию среди потребителей увеличивается с приближением православного праздника — Светлой Пасхи, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что самые крупные предприятия находятся в Серпухове, Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске и Богородске.

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