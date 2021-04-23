Горячая линия по вопросам комплексного развития территорий появилась в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый канал по вопросам комплексного развития территорий столицы появился на горячей линии Центра поддержки экономики Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый канал горячей линии был создан для оперативного взаимодействия с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости, а также возможными инвесторами.

— В Москве комплексное развитие территорий бывших промзон реализуется в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Градостроительный потенциал программы составит 35 миллионов квадратных метров, — заявил Владимир Ефимов.

По его словам, новая горячая линия позволит предпринимателям проконсультироваться у специалистов и получить ответы на интересующие вопросы по комплексному развитию территорий.

Порядок рассмотрения каждой заявки выбирается индивидуально в зависимости от поступившего вопроса.

— Реализация проектов КРТ формирует новый облик города, преображая заброшенные промзоны в современные пространства с высокотехнологичным производством, жильем и сопутствующей инфраструктурой, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, в прошлом году были подписаны первые два договора о комплексном развитии территорий бывших промзон Октябрьское Поле и Коровино. За первые три месяца этого года уже была одобрена заявка на реализацию 27 проектов комплексного развития территорий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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