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Власти Москвы построят более четырех миллионов «квадратов» в промзонах за год
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Власти Москвы построят более четырех миллионов «квадратов» в промзонах за год

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция ЗИЛ Карта всех событий

Городские власти планируют ввести 71 объект общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров, в том числе 1,8 миллиона «квадратов» жилья на территории бывших промзон. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 23 апреля.

— В прошлом году было принято решение о комплексном развитии еще 23 промзон. На сегодня работы уже ведутся на площадках ЗИЛ, «Серп и Молот», в районах Мневники и Тушинское поле, — рассказал заммэра.

Кроме того, работы скоро начнутся в промзонах «Каширское шоссе», «Южное Очаково», «Курьяново» и «Авиамоторная». В зоне «Октябрьское поле» работы уже начались, добавил Андрей Бочкарев.

Бывшие промзоны после их реорганизации превратятся в «полноценные цветущие кварталы», приводит слова заммэра «Строительная газета».

Ранее сообщалось о том, что аукционы по определению инвесторов для разработки промзон проведут в Москве.

Читайте также: Строительные работы стартовали на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле»

новое жильепромзонаАндрей Бочкарев
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