Врач перечислил неожиданные симптомы инфаркта

Фото: pixabay.com/ru

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил, что есть неожиданные симптомы инфаркта, однако люди чаще всего знают о таких симптомах, как боль за грудиной, одышка, потливость и слабость.

— Первый неявный симптом – боль в шее, челюсти, плече. Второй – спутанность речи, еще один – боль и вздутие живота, изжога. Эти симптомы есть почти у каждого, и что же нам всех везти на скорой помощи? Инфаркт многолик, но что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют понимания, у кого они развиваются, — заявил Мясников.

По его словам, если у человека произошел инфаркт и появились вышеописанные симптомы, то «уже поздно».

— Надо знать свои риски для инфаркта и воздействовать на них до того, как все произошло, — отметил врач в программе «О самом главном».

По его словам, от инфаркта чаще страдают мужчины после 45 лет с повышенным холестерином, высоким давлением, лишним весом, курильщики. Если у него есть родственники с болезными сердца, он попадает в группу риска.

Читайте также: Доктор Мясников объяснил, как дата рождения влияет на здоровье