Депутат Госдумы Романенко предложил компенсировать родителям до половины расходов на детский спорт

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В апреле 2021 года в России появилась практика финансового поощрения граждан, которые ведут спортивный образ жизни: теперь они могут получить налоговый вычет за оплату занятий фитнесом. Депутат Госдумы Роман Романенко считает, что теперь пришло время обратить внимание и на детский спорт. По мнению парламентария, необходимо создать государственную программу компенсации расходов на занятия в спортивных секциях. Романенко считает, что страна вполне может себе позволить возмещать родителям двух и более детей до 50 процентов затрат на оплату детских спортивных секций и поездок детей на соревнования. Об этом он заявил на встрече с тренерским составом и воспитанниками московского спортивного центра «Атлант».

Романенко отметил, что расходы на обеспечение ребенка необходимым спортивным инвентарем постоянно увеличиваются, растут расходы на организацию и проведение соревнований, а также повышается цена месячного абонемента на занятия в спортивных секциях. Депутат считает, что, по крайней мере, эту часть расходов государство может разделить с родителями и выплачивать компенсацию в виде 50 процентов стоимости занятий.

— Считаю, что обеспечить широкий доступ детей к занятиям спортом — это задача государственного уровня. Для поддержки детского спорта государство может разработать механизм адресной компенсации родителям с двумя и более детьми 50 процентов затрат на оплату занятий в спортивных секциях, а также до 50 процентов стоимости поездок юных спортсменов на соревнования, — заявил Роман Романенко на встрече с тренерами и воспитанниками спортивного центра «Атлант».

Депутат обратил внимание на то, что в Москве уже реализован механизм возмещения части стоимости посещения детских садов. Компенсация выплачивается автоматически и не требует сбора каких-либо справок. Аналогичную практику можно распространить на детей-спортсменов, а администрировать работу вполне способен Москомспорт. Конкретный механизм, по словам депутата, предстоит обсудить с мэрией Москвы.

— Здоровые дети — залог успешного будущего нашего общества. От сотен тысяч здоровых детей государство только выиграет. 1 рубль, вложенный в ЗОЖ, приносит 5 рублей выгоды по другим направлениям. Учитывая высочайший уровень цифровизации госуправления Москвы, имеет смысл начать проработку деталей и тестирование механизма в столице, а затем масштабировать его на другие регионы, — подчеркнул депутат.

По словам Романенко, соответствующее обращение в правительство Москвы будет направлено в самое ближайшее время.

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