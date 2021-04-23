Регина Тодоренко анонсировала свое возвращение в шоу «Орел и решка»
Регина Тодоренко обрадовала поклонников новостью о своем возвращении в популярное тревел-шоу «Орел и решка», ведущей которого она была почти четыре года.
Отвечая на вопросы подписчиков в разделе Stories своего аккаунта в социальной сети Instagram, звезда сообщила, что уже в мае планирует принять участие в съемках «Орел и решка. Россия».
Напомним, Тодоренко была ведущей популярной передачи о путешествиях на протяжении семи сезонов, с 2014 по 2017 годы.
Ранее телеведущая Регина Тодоренко подверглась критике со стороны подписчиков за эксцентричные образы, которые она выбирает для шоу «Маска», где является одним из членов жюри.
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