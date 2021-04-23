Регина Тодоренко анонсировала свое возвращение в шоу «Орел и решка»

Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко обрадовала поклонников новостью о своем возвращении в популярное тревел-шоу «Орел и решка», ведущей которого она была почти четыре года.

Отвечая на вопросы подписчиков в разделе Stories своего аккаунта в социальной сети Instagram, звезда сообщила, что уже в мае планирует принять участие в съемках «Орел и решка. Россия».

Фото: Скриншот видео с Instagram

Напомним, Тодоренко была ведущей популярной передачи о путешествиях на протяжении семи сезонов, с 2014 по 2017 годы.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко подверглась критике со стороны подписчиков за эксцентричные образы, которые она выбирает для шоу «Маска», где является одним из членов жюри.

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