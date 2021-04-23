Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко скончался на 63-м году жизни

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко умер на 63-м году жизни. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в пятницу, 23 апреля.

— Сегодня строительная отрасль потеряла одного из своих выдающихся представителей — Олега Дмитриевича Антосенко, работавшего председателем Мосгосстройнадзора. Я знал его больше 20 лет, он работал по всей стране, — рассказал зампред правительства.

В Москве покойному удалось организовать качественный контроль на всех стройках, отметил Хуснуллин на своей странице в Instagram.

СПРАВКА «ВМ»

Олег Антосенко родился в 1959 году. Председателем Мосгосстройнадзора он стал семь лет назад. За свою деятельность он, помимо прочего, был награжден званием заслуженного строителя РФ и орденом Почета.