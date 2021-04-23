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Почти треть россиян никогда не обращались к стоматологу для профилактического осмотра
Фото: pexels.com

Почти треть россиян никогда не обращались к стоматологу для профилактического осмотра

Никита Абрамов

Общество

Почти треть россиян (31 процент) никогда не обращались к стоматологу для профилактического осмотра. Среди населения старше 60 лет таких случаев почти половина (49 процентов). Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля, из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, девять процентов жителей России не обращаются к стоматологу даже при сильной зубной боли. Аналогично себя ведут 12 процентов респондентов старше 60 лет.

Каждый пятый россиянин (22 процента) ежегодно посещает зубного врача для профилактики, дважды в год — 13 процентов опрошенных, а каждый сезон — четыре процента.

Опрос провели среди 1600 россиян старше 18 лет, пишет Интерфакс.

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