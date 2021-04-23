Покровский собор расскажет о пасхальных традициях москвичей

Фото: АГН Москва

Музей «Покровский собор» приглашает москвичей принять участие в программах «Пасха в Покровском соборе». Участники программ побывают на экскурсии по Храму Василия Блаженного, узнают о старинном православном празднике и московских обычаях, связанных с Пасхой.

В воскресение, 25 апреля, для подростков и их родителей пройдет программа «Пасха в Покровском соборе». Ее участники отправятся в путешествие по Храму, где познакомятся с традициями празднования Пасхи. В завершении мероприятия состоится мастер-класс по изготовлению пасхальных венков.

Через неделю, 2 мая, состоится программа с аналогичным названием, но для ребят помладше. В завершении мероприятия им предстоит принять участие в традиционных пасхальных играх и забавах: катание яиц с горок и раскручивание яйца.

Кроме того, 25, 26 и 28 апреля в музее пройдет экскурсия «Христово Воскресенье или Велик День», где можно познакомиться с историей и уникальной архитектурой Покровского собора, узнать о традициях и о том, что такое «Шествие на осляти».

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