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«Любимки»: Максим Галкин опубликовал видео танцующего сына
Фото: instagram/maxgalkinru

«Любимки»: Максим Галкин опубликовал видео танцующего сына

Кирилл Николаев

Звезды

Артист и шоумен Максим Галкин опубликовал новую видеозапись на своей странице в Instagram. Он показал, как его семья развлекается пятничным вечером.

На кадрах видно, как сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри сидит на корточках. При этом его тело полностью закрывает куртка. Затем мальчик неожиданно встает и начинает танцевать. Галкин напевает популярную песню певца Niletto «Любимка». Гарри подпевает и пытается повторить движения артиста. В кадр также попадают Алла Пугачева и дочь пары Лиза.

— Любимки, — написал Галкин в комментариях к публикации.

Подписчикам очень понравилось это веселое видео. Они отметили, что Гарри является очень талантливым ребенком.

«Хохотунчики наши»; «Такие классные»; «Как весело у вас!!», — написали подписчики.

Ранее Максим Галкин умилил поклонников снимком в окружении детей.

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Максим Галкинвидеосын
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