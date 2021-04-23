«Любимки»: Максим Галкин опубликовал видео танцующего сына

Фото: instagram/maxgalkinru

Артист и шоумен Максим Галкин опубликовал новую видеозапись на своей странице в Instagram. Он показал, как его семья развлекается пятничным вечером.

На кадрах видно, как сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри сидит на корточках. При этом его тело полностью закрывает куртка. Затем мальчик неожиданно встает и начинает танцевать. Галкин напевает популярную песню певца Niletto «Любимка». Гарри подпевает и пытается повторить движения артиста. В кадр также попадают Алла Пугачева и дочь пары Лиза.

— Любимки, — написал Галкин в комментариях к публикации.

Подписчикам очень понравилось это веселое видео. Они отметили, что Гарри является очень талантливым ребенком.

«Хохотунчики наши»; «Такие классные»; «Как весело у вас!!», — написали подписчики.

Ранее Максим Галкин умилил поклонников снимком в окружении детей.

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