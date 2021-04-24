«Это ночь правды!»: Тутберидзе показала истинное отношение к Авербуху
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе во время интервью на передаче «Вечерний Ургант» рассказала, что не подписана на Instagram Ильи Авербуха.
Ведущий передачи Иван Ургант предложил своим гостям — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову — сыграть в игру, участники которой должны были в ответ на вопросы поднимать таблички с надписью «Я» или «Не я».
— Кто подписан в Instagram на Илью Авербуха? — спросил у звезды фигурного катания Ургант.
Все трое ответили отрицательно.
— Прости, Илья! — сказал Глейхенгауз.
— Да, Илья, это ночь правды! — пошутил телеведущий.
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