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«Это ночь правды!»: Тутберидзе показала истинное отношение к Авербуху
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Это ночь правды!»: Тутберидзе показала истинное отношение к Авербуху

Виктория Родимкина

Звезды

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе во время интервью на передаче «Вечерний Ургант» рассказала, что не подписана на Instagram Ильи Авербуха.

Ведущий передачи Иван Ургант предложил своим гостям — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову — сыграть в игру, участники которой должны были в ответ на вопросы поднимать таблички с надписью «Я» или «Не я».

— Кто подписан в Instagram на Илью Авербуха? — спросил у звезды фигурного катания Ургант.

Все трое ответили отрицательно.

— Прости, Илья! — сказал Глейхенгауз.

— Да, Илья, это ночь правды! — пошутил телеведущий.

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Илья АвербухИван УргантЭтери Тутберидзе
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