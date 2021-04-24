КНР назвала свой первый марсоход в честь бога огня

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Китай назвал свой первый марсоход «Чжужун» — в честь бога огня в древнекитайской мифологии. Об этом сообщило Национальное космическое управление КНР.

О названии китайского марсохода стало известно на открытии Дня китайской космонавтики. Праздничная церемония прошла в городе Нанкин 24 апреля.

Чжужун стал самым ранним богом огня в мифологии Древнего Китая. Название устройства показывает, что оно сможет «зажечь огонь космических исследований» страны, а также направить людей к продолжению исследования «бескрайнего неба и неизведанной Вселенной», сообщает CCTV.

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