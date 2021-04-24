Сериалы по фильмам «Пила» и «Американский психопат» снимут в США

Кадр из фильма «Американский психопат» (2000)

В разработке американской киностудии Lionsgate находятся два сериала, которые будут сняты по мотивам фильмов «Пила» и «Американский психопат». Такую информацию выяснили СМИ.

Отмечается, что меньше месяца остается до премьеры детективного триллера под названием «Пила: Спираль». При этом уже известно, что культовая франшиза получит многосерийное предложение. По информации портала Deadline, картина расскажет о совершенно новых героях.

Также на экраны выйдет сериал по мотивам фильма «Американский психопат». Участие в разработке сценария примут Харрон и Гвиневер Тернер.

Даты выхода новых сериалов пока не озвучивались.

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