Клумбы-каски организовали в Москве на субботнике

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В столице во время субботника, который прошел 24 апреля, специалисты создали разноцветные клумбы-каски. Об этом сообщила пресс-служба ППК «Единый заказчик».

Уточняется, что вместе с традиционной уборкой сотрудники предложили сделать из белых и оранжевых строительных касок цветочные композиции. Для клумбы использовали саженцы бархатцев и виолы. Сотрудников во время работ по благоустройству снабдили всем необходимым инвентарем.

В компании предположили, что идея украшения столицы с акцентом на сферу деятельности поддержит строительные компании, также яркие клумбы украсят город, добавили в пресс-службе.

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