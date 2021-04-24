Умерла советская разведчица Зинаида Батраева

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Советская разведчица Зинаида Батраева скончалась в Москве на 99-м году жизни. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила ее дочь Ирина.

Кончину Зинаиды Батраевой подтвердили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

— Это очень печальное известие. Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди, — заявил РИА Новости руководитель пресс-бюро Сергей Иванов.

СПРАВКА «ВМ»

Зинаида Батраева родилась 4 октября 1922 года в деревне Дурыкино Солнечногорского района Подмосковья. В 1929-м ее отец перевез семью в Москву. После окончания средней школы она поступила в Московский институт инженеров транспорта, однако спустя год его пришлось оставить. Позже Батраеву приняли в архивное подразделение Народного комиссариата внутренних дел, в начале Великой Отечественной войны работников архива эвакуировали на Урал.

Батраева вернулась в Москву в 1942-м, где стала младшим оперуполномоченным в управлении НКВД по Москве и Подмосковью. В 1943-м ее перевели во внешнюю разведку, она поступила учиться в Высшую школу наркомата КГБ. Там будущая разведчица познакомилась с Борисом Батраевым, за которого после вышла замуж.

В первую заграничную командировку, в Италию, супругов направили в марте 1947 года. После 1961-го Батраевы ездили на Цейлон, в Индию и Пакистан. Борис Батраев скончался 29 февраля 2008 года.