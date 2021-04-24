Дептранс: В 2021 году по вине пьяных водителей произошло 70 ДТП в Москве

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За первые три месяца с начала 2021 года по вине пьяных водителей на дорогах столицы произошло 70 аварий. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил Департамент транспорта Москвы.

В ведомстве отметили, что в этих авариях скончались пять человек, а 86 получили различные ранения. Кроме того, 55 процентов таких ДТП происходило с 21:00 до 06:00.

Согласно данным Дептранса, 31 процент аварий по вине пьяных водителей пришелся на зимний период. Также в выходные случается на девять процентов больше происшествий на дорогах, чем в будни.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что в столице 23 процента ДТП с участием людей, находящихся в алкогольном опьянении, приходится на водителей со стажем от одного до пяти лет.

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