Фото: Скриншот сериала «Комиссар Мулен»

Французский актер и режиссер Ив Ранье скончался от сердечного приступа. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил телеканал LCI.

Известно, что актер умер в своем доме в пригороде Парижа на 79-м году жизни.

Наибольшую известность во Франции Ранье получил за исполнение роли комиссара Мулена в одноименном сериале. Кроме того, он исполнил роли второго плана в фильмах «Граф Монте-Кристо», «Неистовый» и «Спасибо, жизнь». В общем, актер снялся более чем в 50 сериалах и картинах.