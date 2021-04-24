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Актер и режиссер Ив Ранье скончался от сердечного приступа
Фото: Скриншот сериала «Комиссар Мулен»

Актер и режиссер Ив Ранье скончался от сердечного приступа

Никита Абрамов

Общество

Французский актер и режиссер Ив Ранье скончался от сердечного приступа. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил телеканал LCI.

Известно, что актер умер в своем доме в пригороде Парижа на 79-м году жизни.

Наибольшую известность во Франции Ранье получил за исполнение роли комиссара Мулена в одноименном сериале. Кроме того, он исполнил роли второго плана в фильмах «Граф Монте-Кристо», «Неистовый» и «Спасибо, жизнь». В общем, актер снялся более чем в 50 сериалах и картинах.

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