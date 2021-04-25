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Сайт Белорусской АЭС атаковали хакеры
Фото: rosatom.ru / Пресс-служба госкорпорации «Росатом»

Сайт Белорусской АЭС атаковали хакеры

Юлия Павлушова

В мире

Сайт Белорусской атомной электростанции взломали. Хакеры разместили на ресурсе информацию, не соответствующую действительности, сообщает официальный Telegram-канал Минэнерго Белоруссии.

Речь идет о сообщении про аварию, которая якобы может произойти на станции. Авторы публикации утверждают, что являются «небезразличными сотрудниками БелАЭС». Они просят международное сообщество оказать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы добиться закрытия объекта.

Уточняется, что личности взломщиков пока неизвестны, расследование продолжается. Сайт все еще восстанавливают, какое-то время он будет недоступен.

Ранее сообщалось, что авиаэкскурсию над Чернобылем проведут на Украине по случаю 35-летия аварии на АЭС.

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БелоруссияхакерыАЭС
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