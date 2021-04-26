Экс-генерал ФСБ рассказал о версии теракта на Чернобыльской АЭС

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Версия теракта в качестве причины аварии на Чернобыльской АЭС рассматривалась «очень серьезно», любая информация тщательно перепроверялась с привлечением экспертов разного профиля. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук, которые ранее занимал пост начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

— Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их, — сказал экс-генерал ФСБ.

Он отметил, что эксперты также изучили всю историю АЭС с момента ее постройки. При этом выяснилось, что при сооружении электростанций было допущено много нарушений, в том числе по технологии и качеству материалов.

Анатолий Ткачук добавил, что основной причиной аварии считаются действия персонала четвертого блока. По словам ветерана ФСБ, человеческий фактор привел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен.

По документам КГБ, которые были рассекречены, известно, что дисциплина персонала электростанции не была идеальной.

— Наверное, люди думали, что такого рода аварий быть не может, и были уверены, что реакторы совершенно безопасны. Благодушие имело место, — сказал Анатолий Ткачук.

Он подчеркнул, что иностранные разведки старались получить как можно больше информации об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает РИА Новости.

Напомним, катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое число радиоактивных веществ. По данным специалистов, главной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации электростанции, которые были допущены сотрудниками четвертого блока.

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