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Эксперты предупредили о возможных проблемах в аграрной промышленности России
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Эксперты предупредили о возможных проблемах в аграрной промышленности России

Юлия Евграфова

Общество

Россия может лишиться нынешних аграрных высот через 10 лет, если представители отрасли не будут уделять должного внимания проблемам перехода на новый этап технологического развития АПК 4.0. К такому выводу пришли эксперты «Высшей школы экономики» (документ есть в распоряжении «ВМ»). Чтобы этого не произошло, в том числе необходимо обновить систему аграрного образования, считают специалисты.

— Сохранение Россией статуса одной из ведущих аграрных держав в условиях перехода на новый технологический этап является серьезнейшим вызовом для всей системы отечественного аграрного образования. Ответом на него должно стать развитие обновленной системы аграрного образования, позволяющей не только в полной мере обеспечить существующие количественные и квалификационные потребности отрасли, но и способной быстро адаптироваться к новым требованиям научно-технического прогресса в рамках концепции «обучения в течение всей жизни» и «развития новых образовательных траекторий», — говорится в докладе «Аграрное образование в контексте перехода к АПК 4.0»

По мнению специалистов, в нашей стране также должны готовить профессионалов, способных уверенно внедрять и осваивать новые технологии и вносить вклад в создание будущих инноваций. Как считают авторы доклада, сейчас перед агропромышленным комплексом стоят несколько проблем. По их утверждению, практически исчерпан ряд значимых факторов — это увеличение инвестиций и улучшение качества менеджмента, рост покупательской способности населения и фактор продовольственного эмбарго. К тому же Россия сохраняет критическую зависимость отзарубежных технологий и средств производства. Еще один негативный факт — агроклиматические ресурсы нашей страны распределены не оптимально, заключили исследователи.

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