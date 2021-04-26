Эксперты предупредили о возможных проблемах в аграрной промышленности России

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Россия может лишиться нынешних аграрных высот через 10 лет, если представители отрасли не будут уделять должного внимания проблемам перехода на новый этап технологического развития АПК 4.0. К такому выводу пришли эксперты «Высшей школы экономики» (документ есть в распоряжении «ВМ»). Чтобы этого не произошло, в том числе необходимо обновить систему аграрного образования, считают специалисты.

— Сохранение Россией статуса одной из ведущих аграрных держав в условиях перехода на новый технологический этап является серьезнейшим вызовом для всей системы отечественного аграрного образования. Ответом на него должно стать развитие обновленной системы аграрного образования, позволяющей не только в полной мере обеспечить существующие количественные и квалификационные потребности отрасли, но и способной быстро адаптироваться к новым требованиям научно-технического прогресса в рамках концепции «обучения в течение всей жизни» и «развития новых образовательных траекторий», — говорится в докладе «Аграрное образование в контексте перехода к АПК 4.0»

По мнению специалистов, в нашей стране также должны готовить профессионалов, способных уверенно внедрять и осваивать новые технологии и вносить вклад в создание будущих инноваций. Как считают авторы доклада, сейчас перед агропромышленным комплексом стоят несколько проблем. По их утверждению, практически исчерпан ряд значимых факторов — это увеличение инвестиций и улучшение качества менеджмента, рост покупательской способности населения и фактор продовольственного эмбарго. К тому же Россия сохраняет критическую зависимость отзарубежных технологий и средств производства. Еще один негативный факт — агроклиматические ресурсы нашей страны распределены не оптимально, заключили исследователи.

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