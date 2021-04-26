Офтальмолог объяснила, кому нельзя делать лазерную коррекцию зрения

Фото: pixabay.com

Врач-офтальмолог Гергана Стоянова заявила, что лазерную коррекцию зрения нельзя делать детям и людям с тонкой роговицей.

— Нельзя делать эксимерлазерную хирургию детям и подросткам, это должен быть сознательный возраст — 22–24 года. К этому возрасту близорукость или дальнозоркость стабилизируются, и это второй важный факт. Для современных приборов нет проблем убрать 8 или 9 диоптрий, вопрос, позволяет ли толщина роговицы ее истончить, но сохранить свойства, — пояснила врач в программе «О самом главном».

Перед операцией нужно сделать процедуру, позволяющую измерить толщину роговицы.

По ее словам, ослепнуть из-за лазерной операции нельзя, это миф. Нужно выбирать клинику с современным оборудованием и опытными врачами. Стоянова подчеркнула, что после операции у человека могут начаться другие проблемы со зрением.

Читайте также: «Вблизи перестала видеть»: Ирина Пегова пожаловалась на ухудшение зрения