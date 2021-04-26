Яровая предложила ввести в начальных школах предмет «Моя Россия»

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает ввести в начальных школах новый предмет — «Моя Россия».

— Мы предлагаем в начальных школах ввести дисциплину «Моя Россия». Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и, конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые, — сообщила Яровая.

Введение такого предмета в начальных школах позволит детям получить знания о своей стране в доступной форме.

Также вице-спикер предложила во всех школьных учебниках предусмотреть справочный раздел «Наши имена», в котором будет информация о «цивилизационном вкладе России, наших отечественных деятелей науки», сообщает РИА Новости.

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