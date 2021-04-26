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Школьники столицы получили 96 дипломов Всероссийской олимпиады по математике и технологии
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Школьники столицы получили 96 дипломов Всероссийской олимпиады по математике и технологии

Полина Долганова

Город

Московские школьники стали обладателями 96 дипломов победителей и призеров в финале Всероссийской олимпиады по математике и технологии. Всего на олимпиаде ученики столичных школ получили около тысячи дипломов по разным предметам.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что все желающие еще могут поучаствовать в олимпиадах по биологии, математике, иностранным языкам и другим дисциплинам.

Отмечается, что финал олимпиады по математике прошел в Тюмени с 16 по 22 апреля. Этап состоял из двух теоретических туров. Результаты были объявлены на торжественной церемонии закрытия, которая прошла онлайн. Москвичи завоевали 69 дипломов: победителями стали семь учеников, призерами — 62 участника.

Финал состязания по технологии проходил в Санкт-Петербурге. Ученики из Москвы стали обладателями шести победных и 21 призовых дипломов. Олимпиада проходила с 19 по 24 апреля. Все задания были рассчитаны на учеников 9–11-х классов.

Всего в рамках Всероссийской олимпиады школьников свои знания можно проверить по двадцати четырем предметам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что ученики столицы завоевали 13 дипломов на олимпиаде по астрономии и 75 — по трем иностранным языкам.

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