Столичные школьники завоевали 13 дипломов на Всероссийской олимпиаде по астрономии

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Школьники из Москвы завоевали 13 дипломов победителей и 36 дипломов призеров на Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки в четверг, 22 апреля.

— Еще пару лет назад мы не могли похвастаться такими успехами. А сегодня благодаря тому, что в Москве проводится массовая работа по популяризации предмета, 25 тысяч ребят осенью попробовали свои силы в школьном этапе онлайн, а затем получили возможность изучать астрономию на кружках, профильных семинарах, ярких онлайн-курсах, размещенных в Московской электронной школе, — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

В соревновании могли принять участие ученики 9–11-х классов. За победу боролись более 260 школьников из 47 регионов страны, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что столичные школьники завоевали 72 диплома в финале Всероссийской олимпиады по литературе.

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