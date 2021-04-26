Умерла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс

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Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс скончалась на 84-м году жизни. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщили на сайте Министерства спорта Российской Федерации.

Причины смерти не уточняются. Министерство спорта РФ выразило глубокие соболезнования родным и близким легкоатлетки.

Пресс завоевала золотую медаль в толкании ядра на Олимпиаде 1960 года в Риме. Через четыре года на Играх в Токио она заняла первое место в толкании ядра и метании диска. Также Пресс является многократной чемпионкой СССР. Она неоднократно устанавливала мировые и олимпийские рекорды. По завершении спортивной карьеры Пресс занималась тренерской и научной работой.