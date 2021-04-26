Евгений Плющенко рассказал о пользе прыжков на скакалке

Фото: instagram/gnomgnomych

Фигурист Евгений Плющенко рассказал, зачем нужны прыжки на скакалке.

Плющенко порадовал подписчиков видео, где маленький Саша, сын фигуриста, делает двойные прыжки на скакалке, и написал, чем полезны такие упражнения.

— Энергозатратность упражнения в разы выше: вы сжигаете гораздо больше калорий; активно прокачивается нижняя часть ног. Ведь не так много упражнений для этой части тела, — объяснил спортсмен.

Также он подчеркнул, что это одно из лучших упражнений на координацию и с помощью него человек будет гораздо лучше понимать свое тело и управлять им.

Подписчики под видео оставили свои комментарии, рассказав, как они восхищаются Гном Гномычем, сыном Евгения Плющенко: «Какой молодец! Будущий чемпион»; «Гномыч — кумирище»; «Восхищаюсь! Молодец! Успехов вам и процветания».

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