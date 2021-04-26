СМИ: Полина Гагарина вывихнула плечо во время выступления

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская исполнительница Полина Гагарина во время концерта в Челябинске получила травму плеча.

Во время исполнения одной из композиций звезда неожиданно согнулась, а затем ушла за кулисы. Зрители думали, что это была часть номера, но вернувшаяся вскоре Гагарина рассказал им, что произошло на самом деле.

Несмотря на полученную травму, артистка продолжила свое выступление и провела на сцене еще около получаса, сообщает Telegram-канал «Челябинск № 1».

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