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Сборная России по хоккею обыграла команду США на старте юниорского ЧМ
Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России по хоккею обыграла команду США на старте юниорского ЧМ

Виктория Родимкина

Спорт

Сборная России по хоккею обыграла американцев в первом матче юниорского чемпионата мира. Встреча прошла 27 апреля и завершилась победой российских спортсменов в овертайме со счетом 7:6.

При этом сборная России отыграла со счетом 1:5.

Две шайбы забил Иван Мирошниченко, по одной шайбе в ворота соперников забросили Данила Юров, Дмитрий Бучельников, Всеволод Гайдамак, Матвей Мичков. Решающим стал гол Никиты Чибрикова.

Российские хоккеисты 28 апреля сыграют с командой Финляндии, а сборная Америки в этот день встретится с немецкими спортсменами.

Напомним, юниорский ЧМ по хоккею продлится с 27 апреля по 6 мая. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турнир был отменен.

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