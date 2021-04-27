Сборная России по хоккею обыграла команду США на старте юниорского ЧМ
Сборная России по хоккею обыграла американцев в первом матче юниорского чемпионата мира. Встреча прошла 27 апреля и завершилась победой российских спортсменов в овертайме со счетом 7:6.
При этом сборная России отыграла со счетом 1:5.
Две шайбы забил Иван Мирошниченко, по одной шайбе в ворота соперников забросили Данила Юров, Дмитрий Бучельников, Всеволод Гайдамак, Матвей Мичков. Решающим стал гол Никиты Чибрикова.
Российские хоккеисты 28 апреля сыграют с командой Финляндии, а сборная Америки в этот день встретится с немецкими спортсменами.
Напомним, юниорский ЧМ по хоккею продлится с 27 апреля по 6 мая. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турнир был отменен.
Фантастический матч, наши семь заброшенных шайб, из них три (три!!!) дубля. Смотрим обзор, переводим дух 🏒#россиявмоемсердце #U18Worlds #RUSUSA pic.twitter.com/Hq3cFPKce9— Хоккей России (@russiahockey) April 27, 2021
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