Ольга Бузова станет ведущей нового шоу на телевидении

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова в скором времени станет ведущей нового шоу на телеканале ТНТ.

Отмечается, что рабочее название программы — «Селебрити».

Формат шоу предполагает, что публичные личности из разных сфер деятельности будут приходить на программу и играть с Бузовой в разные игры, делясь при этом личными историями.

Примечательно, что соведущую Бузовой по «Дому-2» Ксению Бородину вести это шоу не пригласили.

Предполагается, что именно новая работа сподвигла Бузову отказаться от участия в популярном проекте «Дом-2» на другом телеканале, сообщает Starhit со ссылкой на собственный источник.

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