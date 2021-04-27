Ольга Бузова станет ведущей нового шоу на телевидении
Телеведущая и певица Ольга Бузова в скором времени станет ведущей нового шоу на телеканале ТНТ.
Отмечается, что рабочее название программы — «Селебрити».
Формат шоу предполагает, что публичные личности из разных сфер деятельности будут приходить на программу и играть с Бузовой в разные игры, делясь при этом личными историями.
Примечательно, что соведущую Бузовой по «Дому-2» Ксению Бородину вести это шоу не пригласили.
Предполагается, что именно новая работа сподвигла Бузову отказаться от участия в популярном проекте «Дом-2» на другом телеканале, сообщает Starhit со ссылкой на собственный источник.
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