Психолог объяснила, как распознать нарцисса во второй половинке

Фото: pixabay.com

Психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарья Захарова дала несколько советов, как распознать в своем партнере нарцисса, а также разорвать отношения с таким человеком.

По мнению эксперта, подобные люди не видят разницы между понятиями «любовь» и «восхищение». Во время начальных этапов общения они всегда стремятся понравиться. Как уточнила психолог, в первую очередь насторожить должен тот факт, если от собеседника поступает слишком большое количество комплиментов.

— В самом начале знакомства нарцисс идеализирует партнера. Он осыпает его комплиментами, балует вниманием и подарками, — объяснила Захарова.

Таким образом, по ее словам, человек оказывается в ловушке зависимости от отношений. Потом нарцисс обнаруживает, что его партнер неидеален. И после этого начинается процесс обесценивания второй половинки, ее успехов и жизни. Помимо этого, психолог добавила, что такие люди всегда чрезмерно ревнивы, они любят власть над другим человеком и относятся к нему как к собственности. При этом сами нарциссы без угрызений совести могут позволить себе флирт на глазах у партнера, отмечает «Москва 24». Они также не могут сопереживать, иногда проявляют жестокость.

Чаще всего порвать отношения с нарциссом их партнерам мешают низкий уровень самооценки, финансовая и психологическая зависимость, страх и надежды на то, что партнер может измениться. Немаловажную роль играет боязнь одиночества.

В первую очередь Дарья Захарова рекомендует избавиться от надежды, что нарцисс может стать другим. Помимо этого, человек не должен винить себя за то, что он стал жертвой нарцисса.

— Лучше всего заручиться поддержкой тех, кто будет вашим единомышленником и поможет на пути расставания. Это друзья, психологи, адвокаты, — подчеркнула эксперт.

Она также посоветовала разработать свой план выхода из подобных отношений, например, откладывать деньги, искать работу или получить дополнительное образование.

Читайте также: Почему люди становятся жертвами циников, достигающих своих целей за их счет