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Дептранс Москвы рассказал об удобстве корпоративного парковочного счета
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дептранс Москвы рассказал об удобстве корпоративного парковочного счета

Кирилл Николаев

Город

Корпоративный парковочный счет очень удобен для пользователей. В Telegram-канале столичного департамента транспорта рассказали о его преимуществах.

Отмечается, что в настоящее время к этому счету присоединились 858 компаний. Организация может подключиться к личному кабинету юридического лица, чтобы все сотрудники оплачивали парковку с единого счета. Так проще парковаться и получать отчеты о паркинге.

Дептранс Москвы рассказал об удобстве корпоративного парковочного счетаФото: Telegram / Дептранс Москвы

Кроме того, корпоративный парковочный счет дает возможность установить максимальную сумму по парковке для работников и ограничивать территорию паркинга. Руководители могут купить абонементы на уличные парковки для корпоративных автомобилей или проверить штрафы.

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