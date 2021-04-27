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«Что-то пошло не так»: Хилькевич пытались обокрасть по пути в Санкт-Петебург
Фото: Скриншот видео с YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NcRn-MsYlpA)

«Что-то пошло не так»: Хилькевич пытались обокрасть по пути в Санкт-Петебург

Анастасия Прохорова

Звезды

У актрисы Анны Хилькевич попытались украсть телефон по пути в Санкт-Петербург.

— Планируя поездку в СПб, мы ожидали, что это будет легко, приятно и непринужденно. И даже где-то романтично, но что-то пошло не так, — рассказывает звезда.

Хилькевич подчеркнула, что попытка кражи мобильного телефона произошла на вокзале.

Она также поделилась с подписчиками о других неприятностях, которые случились у них с мужем в день поездки в Санкт-Петербург.

— Детей отвезли в сад на полчаса позже, водитель приехал за нами не туда, пробки на маршруте, в итоге вылетели из расписания почти на час. Сели в метро и погнали, отбиваясь по пути от полиции и сотрудников метро, которым было дело нас, — написала звезда.

Подписчики актрисы порадовали ее многочисленными комментариями. «Пфффф, это Питер, детка, скажи спасибо, что не расчленили»; «Бандитский Петербург, а что вы хотели)) вечно там дичь творится»; «Ну как бы неудивительно, что полиции было дело до вас».

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Санкт-ПетербургАнна Хилькевичкража
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