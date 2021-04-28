Петр Бирюков: Для борьбы с природными пожарами создана специальная группировка пожарных и спасателей

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Для борьбы с возможными природными пожарами в столичном регионе создана специальная группировка пожарных и спасателей. Подробности в среду, 28 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Создана общая группировка сил и средств численностью более 30 тысячи человек и свыше 4,5 тысячи единиц техники, — отметил Бирюков.

По его словам, в ближайшее время к мониторингу пожароопасной обстановки в первую очередь в ТиНАО приступят вертолеты Московского авиационного центра.

— Проведение разведки с воздуха — очень важная профилактическая мера, — подчеркнул Петр Бирюков. — Она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации.

Заммэра сообщил, что принят ряд превентивных мер для предотвращения природных пожаров.

— Во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории ТиНАО проводится обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, опашка 1,5 тысячи километров вдоль населенных пунктов, — рассказал Петр Бирюков.

Он отметил, что проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, подготовлены вертолетные площадки.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяется проведению профилактической работы с населением, ведь самая частая причина природных пожаров — неосторожное обращение с огнем.

Для обеспечения пожарной безопасности устанавливаются информационные щиты, противовъездные устройства и шлагбаумы, ведется патрулирование особо охраняемых территорий.