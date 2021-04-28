Минсельхоз отреагировал на информацию о возможном подорожании гречки

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Объемы производства гречневой крупы в России достаточны, чтобы удовлетворить спрос производителей и потребителей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ в среду, 28 апреля.

— В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу, — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в прошлом году в стране, несмотря на засушливую погоду на юге, был собран рекордный урожай риса — 1,1 миллиона тонн, а также урожай пшеницы составил 85,9 миллиона тонн, гречки — 893 тысячи тонн.

Так, Минсельхоз планирует расширить посевные площади под основными крупяными культурами в этом году. Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности, передает ТАСС.

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