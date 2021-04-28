«На удачу»: китаец сорвал рейс со 148 пассажирами из-за суеверий

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Житель Китая сорвал местный рейс из-за суеверия. Об этом пишет издание Unilad.

Отмечается, что мужчина по фамилии Ван (Wang) вылетал 16 апреля из Вэйфана в Хайкоу и перед посадкой бросил в турбину аппарата 6 монет, обернутых в красную бумагу. Таким способом он хотел «помолиться о благословении».

Предполетная проверка обнаружила эти монеты возле лайнера. Ради безопасности людей авиакомпания решила отменить рейс и перенести его на следующий день. Позже все пассажиры были допрошены правоохранительными органами, китаец сознался сам и заявил, что бросил монеты «на удачу». На данный момент информации о наказании или штрафе для мужчины не предоставлено.

Ранее такие случаи происходили неоднократно. В феврале и апреле 2019 года были замечены китайские граждане, бросающие монеты в двигатели самолетов перед вылетом. Один пассажир получил штраф на 17 тысяч долларов, второму авиакомпания предъявила обвинение.

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