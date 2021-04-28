«Отключить гиперопеку»: экс-жена короля Малайзии рассказала, как воспитать настоящего мужчину

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Российская модель Оксана Воеводина, экс-супруга бывшего короля Малайзии, султана Келантан Мухаммада V, одна воспитывает сына Тенку Леона. Она стремится воспитать в ребенке настоящего мужчину и интересуется детской психологией. Советами, которые помогут это сделать, девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Воеводина рекомендовала мамам мальчиков отключить гиперопеку и не удерживать малышей под постоянным контролем. Это поможет ребенку познать окружающий мир. Модель считает, что мальчиков необходимо с детства учить самостоятельности и прививать им достойное отношение к окружающим.

— В метро или автобусе не спешите сажать сына на свободное кресло, посмотрите нет ли рядом бабушки и предложите ей присесть. Играйте в машинки, мечи, футбол. Ну а если сын подрался на площадке, не вмешивайтесь сразу, дайте ему попробовать разобраться самостоятельно. Очень важно, чтобы мальчик умел постоять за себя, — написала она.

Воеводина напомнила подписчикам, что хороший родитель в первую очередь воспитает себя, чтобы показать хороший пример своему чаду.

— Относитесь к окружающим с уважением, и ребенок усвоит эту модель поведения. Дети копируют наши поступки и, если, порой, вам что-то не нравится, посмотрите, а не поступаете ли вы точно так же, — подчеркнула девушка.

Ранее Оксана Воеводина назвала причину разрыва с королем Малайзии.

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