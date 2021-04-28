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Звезда сериала «Игра престолов» спустя 3 месяца рассказала, что стала мамой
Фото: Zuma\TASS

Звезда сериала «Игра престолов» спустя 3 месяца рассказала, что стала мамой

Михаил Алимов

Звезды

Актриса, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», Натали Дормер сообщила о том, что впервые стала мамой.

Дочка родилась еще в январе, но актриса предпочла скрыть это событие и уйти в самоизоляцию вместе с мужем — актером Дэвидом Оуксом, известным по сериалу «Борджиа».

— Забеременеть и родить ребенка во время пандемии было правильным решением. Звучит как шаблонная фраза, но это так. Лет через 30 дочка будет в баре говорить: «Я ребенок коронавируса», — рассказывает актриса.

Она отметила, что беременность была спокойной, никто не беспокоил пару с расспросами из-за пандемии. Сейчас, пояснила Дормер, она все свободное время проводит с дочерью и наслаждается материнством.

Актриса также добавила, что не собирается бросать карьеру, в том числе и театральную, хотя и не хочет оставлять дочь одну, сообщает издание EOnline.

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