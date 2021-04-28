Названы самые «свадебные» месяцы 2021 года

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Специалисты ожидают свадебный бум в 2021 году. Самым не выгодным месяцем для бракосочетания считается май. Об этом заявила организатор свадеб Евгения Лейбман.

Ранее аналитики выяснили бюджет небольшой свадьбы, численность гостей которой составляет 15 человек. Оказалось, что она обойдется молодоженам в сумму от 170 тысяч рублей.

— В данном вопросе важно понимать, что входит в понятие «скромная свадьба». Одно дело, когда пара решила расписаться и сходит в кафе, а другое – когда после росписи проходят фотосессия и какая-то шоу-программа, — пояснила эксперт.

По его мнению, несмотря на то, что пандемия сказалась на стоимости свадеб, тенденции к их росту нет, хотя спрос на проведение этих торжественных церемоний растет, отмечает ИА «НСН».

— Во-первых, многие женихи и невесты планировали свадьбы на 2020 год, однако из-за пандемии перенесли их на 2021 год, — добавила Евгения Лейбман.

При этом, по ее мнению, другие пары изначально не планировали свадьбы на 2020 год, так как он был високосный. К этому числу добавляются те, кто только решил пожениться. Поэтому, по мнению эксперта, наблюдается всплеск. Она также пояснила, что пандемия сказалась на переоценке ценностей, из-за чего люди теперь «хотят праздник».

По словам Евгении Лейбман, самыми «свадебными» месяцами в нашей стране являются август и сентябрь, а самыми дорогими днями – пятница и суббота. Поэтому, как подчеркнула эксперт, бракосочетание в выходной августовский день не обойдется в копеечку.

— В будний день можно будет сэкономить порядка 30 процентов от заявленной цены, — отметила организатор свадеб.

При больше всего сэкономить получится на церемонии, которая состоится в майский будний день. Как объяснила эксперт, в мае мало свадеб, потому что часто люди верят примете: «Жениться в мае - потом всю жизнь вместе маяться».

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