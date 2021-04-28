Видео: Мужчина выкрал сумку на автобусной остановке с крупной суммой

Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже 235 тысяч рублей из сумки на автобусной остановке в Королеве. Об этом «Вечерней Москве» рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 28 апреля.

Инцидент произошел на автобусной остановке на улице Исаева. Неизвестный похитил сумку местного жителя, в которой находились два мобильных телефона и 235 тысяч рублей.

Видео: ГУ МВД России по МО

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали 32-летнего мужчину. По словам задержанного, он потратил похищенные деньги на личные нужды. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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