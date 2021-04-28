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Скончалась народная артистка России Нинель Терновская
Фото: TEATRAL-ONLINE.RU

Скончалась народная артистка России Нинель Терновская

Иван Юминов

Культура

Народная артистка России Нинель Терновская умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ) в среду, 28 апреля.

О месте и времени прощания объявят позже, отмечается на сайте театра.

СПРАВКА «ВМ»

Нинель Терновская родилась в 1927 году. После окончания студии при Центральном детском театре (ЦДТ) в 1948 году ее сразу приняли в труппу. За свою карьеру она сыграла Нонну Владимировну в «Гусином пере», Царицу в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», а также лису Алису в «Золотом ключике».

артисткасмертьРАМТ
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