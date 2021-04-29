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Выставка «Безделюшки» откроется в столичном Музее А. С. Пушкина
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Безделюшки» откроется в столичном Музее А. С. Пушкина

Ольга Маркова

Культура

Выставка «Безделюшки. Предметы-загадки быта XIX века из коллекции Елены Лаврентьевой» в мае откроется в Государственном музее А. С. Пушкина.

На выставке представлены экспонаты второй половины ХIХ века, которые в свое время искренне удивляли Василия Львовича Пушкина. Каждая из представленных вещей сможет ярко рассказать о быте пушкинской эпохи.

Экспозиция поделена на следующие разделы: «Кухонная утварь», «Столовые приборы», «Винная карта», «Чаепитие», «Карточная игра», «Письменные принадлежности», «Домашняя медицина», «Женские рукоделия», «Мужские аксессуары», «Дамские игрушки», «Чудесная туфелька».

Выставка открыта с 15 мая по 3 октября, сообщается на сайте музея.

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