Победительница шоу «Точь-в-точь» рассказала о зависти и интригах на проекте

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Певица Анастасия Спиридонова заявила, что предложение поучаствовать в проекте «Точь-в-точь» ее испугало, потому что она никогда не перевоплощалась в других людей и не знала, получится ли у нее.

— Я примерно предполагала, что я соглашусь, выйду, покажу первый образ, облажаюсь, так и поедет. Моей задачей-минимум было не занять последнее место. Чтобы после классного выступления в шоу «Голос», в «Трех аккордах» попасть снова на шоу и не посыпаться, — заявила артистка.

До этого Спиридонова заняла третье место на шоу «Голос» и в 2015 году победила на шоу «Три аккорда», оба проекта транслировались на Первом канале.

— У меня борьба за первое место начала появляться за три–четыре выпуска до конца, когда я смекнула, что по баллам могу победить. Меня сильно закошмарил мой продюсер, что я должна думать, как Аллегрова, ходить и поправлять прическу, как она. Я много потратила времени на это. С моей стороны закулисных историй не было. Но со второй половины я стала чувствовать это в свою сторону. Для кого-то из участников, кто был со мной в лидерах, это была серьезная борьба. В какие-то моменты я поняла, что смотрят в спину мне не по-доброму, — пояснила артистка.

Спиридоновой показалось, что Александр Панайотов, который был ее соперником, считал ее «блатной». По ее словам, зрители ей тоже пишут не только хорошее, и «столько хейта она не ловила за свою жизнь ни по какому поводу».

— Когда объявили, что я победила, я говорила благодарственные слова, я чувствовала, что мое настроение подпорчено испепеляющими взглядами, — отметила Спиридонова.

От общения с людьми у нее есть неприятное послевкусие, сообщила она в интервью Алене Жигаловой.

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