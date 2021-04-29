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Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе назвал две составляющие бесподобной карьеры. По его словам, есть несколько танцоров, которые нравятся ему «как материал».

— Я знаю, что это могут быть бесподобные карьеры в дальнейшем. Но этим людям нужно несколько составляющих. Во-первых, режим. Это должен быть правильный педагог, который дает классы. Во-вторых, правильное распределение их творческого потенциала, — пояснил Цискаридзе.

Он подчеркнул, что не все эти артисты из России. Например, одного из них, бразильца Габриеля Фигередо, он нашел благодаря соцсетям.

— Я считаю, один из самых феноменальных людей, которых я видел на земле. Он из Бразилии, при том у него европейская внешность. Он попал в Штутгарт. Но если затянется карантин и он не окажется в хороших руках в России, большой карьеры не будет. Это будет европейский середняк, — заявил педагог.

Интервью Цискаридзе опубликовано на его канале в «Яндекс.Дзен».

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