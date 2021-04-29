Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Цискаридзе назвал две составляющие бесподобной карьеры
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Цискаридзе назвал две составляющие бесподобной карьеры

Виктория Федотова

Звезды

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе назвал две составляющие бесподобной карьеры. По его словам, есть несколько танцоров, которые нравятся ему «как материал».

— Я знаю, что это могут быть бесподобные карьеры в дальнейшем. Но этим людям нужно несколько составляющих. Во-первых, режим. Это должен быть правильный педагог, который дает классы. Во-вторых, правильное распределение их творческого потенциала, — пояснил Цискаридзе.

Он подчеркнул, что не все эти артисты из России. Например, одного из них, бразильца Габриеля Фигередо, он нашел благодаря соцсетям.

— Я считаю, один из самых феноменальных людей, которых я видел на земле. Он из Бразилии, при том у него европейская внешность. Он попал в Штутгарт. Но если затянется карантин и он не окажется в хороших руках в России, большой карьеры не будет. Это будет европейский середняк, — заявил педагог.

Интервью Цискаридзе опубликовано на его канале в «Яндекс.Дзен».

Читайте также: «Рыдал, что я такой уродливый»: Цискаридзе объяснил, как справился с комплексами

Николай Цискаридзесекрет успехаБалет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Все мнения
О проекте